شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلى الأكثر مشاركة فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب محبي الكرة العربية والأفريقية قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث وصل النادي الأهلى لهذا الدور للمرة العشرين فى تاريخه كأكثر الأندية الأفريقية بالتساوي مع الترجي التونسي، فى حين وصل نادي الزمالك لهذا الدور للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

وتغير نظام البطولة منذ عام 2019،حيث أن دور المجموعات كان يتم لعبه فى دور الربع النهائي، قبل أن يتم تغيير نظام البطولة، والتى أصبح دور المجموعات يقام خلالها من دور ال 16، والذي ما زال مستمرًا حتى الآن ليضمن وجود مباريات مثيرية بشكل أكبر فى الأدوار الإقصائية وتجنب خروج الفرق الكبري المبكر.



تصنيف أندية دوري الأبطال الموسم الحالي

وسيكون فى التصنيف الأول لدوري الأبطال أندية: الأهلى المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الرجاء المغربي.

فى حين سيكون التصنيف الثاني أندية: الزمالك المصري، صن داوينز الجنوب أفريقي، بترو أتليتكو الأنجولي، حوريا كونكري الأنجولي.

ويتمثل التصنيف الثالث فى أندية: شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، شبيبة القبائل الجزائري، الهلال السوداني

ويشمل التصنيف الرابع أندية: القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونفولي، فايبرز الأوغندي.



موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء القادم، فى أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، على أن يتم بدأ فعاليات سحب القرعة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.