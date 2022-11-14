شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن موعد مباراة الوصل الإماراتي الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة السعودي، عن موعد مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، وديًا استعدادًا لاستئناف مباريات الموسم.

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات الأخضر السعودي لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

الاتحاد يواجه الوصل الإماراتي وديًا يوم الجمعة

وأكد العميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، على أن مواجهة الوصل، ستكون يوم الجمعة المقبل عند الساعة 6:45 مساءً على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وقال اتحاد جدة خلال بيانه للإعلان عن تفاصيل المباراة، أن أن اللقاء سيكون مفتوحًا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بعد سماح البرتغالي نونو سانتو المدير الفني.

اتحاد جدة يواصل معسكره في دبي

ويخوض اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، معسكر في الوقت الحالي بمدينة دبي الإماراتية، أثناء توقف الدوري، حيث فاز ضد الفيحاء في المباراة الودية الأولى.