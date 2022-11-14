شكرا لقرائتكم خبر وقف تدهور الأسواق المالية أبرز نتائج اجتماعات الـ»عشرين» خلال 14عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستضيف إندونيسيا قمة مجموعة العشرين هذا العام، يعد وقف تدهور الأسواق المالية وإيجاد الحلول للأزمات والضوائق المالية، فضلا عن رفع القيود التمويلية عن البلدان النامية، أبرز نتائج اجتماعات قمة العشرين خلال الـ14 عاما الماضية.

بدورها تعرض «مكة» القمم السابقة وتوقيت وأماكن انعقادها وأبرز النتائج التي رشحت عنها.

الولايات المتحدة – واشنطن 2008

أبرز النتائج:

• خطة عمل من 47 نقطة لتحسين النظام المالي.

• وقف تدهور الأسواق المالية.

• اتفاقية لمعارضة الحمائية التجارية.

المملكة المتحدة – لندن 2009

أبرز النتائج:

• ركزت على وسائل التحفيز المالي والنقدي لتجنب خطر الكساد العالمي.

• العمل على موارد إضافية لصندوق النقد وبنوك التنمية لمساعدة الدول على مواجهة الأزمة المالية.

• إنشاء مجلس الاستقرار المالي.

• الالتزام بمعارضة الحمائية التجارية.

الولايات المتحدة – بيتسبرغ 2009

أبرز النتائج:

• دعم الانتعاش العالمي.

• معالجة مشكلة إفلاس المؤسسات المالية.

• إصلاح المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

• تبادل أعضاء مجموعة الـ20 المعلومات - فيما بينهم ومع صندوق النقد - حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية.

كندا – تورنتو 2010

أبرز النتائج:

• ضرورة دعم النظام المالي والاتفاق على خفض عجز اقتصادات دول الجي 20 إلى النصف بحلول 2013.

• تقليل نسب الديون السيادية للدول الأعضاء بحلول عام 2016 من أجل تعزيز النمو العالمي.

• الالتزام بتوفير 350 مليار دولار كزيادة لرأسمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

• تقييم لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة الـ20 مع أهداف النمو وإعادة التوازن العالمي.

كوريا الجنوبية – سول 2010

أبرز النتائج:

• وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الخلل الكبير في إطار العمل من أجل نمو قوي ومستدام.

• تكليف صندوق النقد بإجراء تقييم لأوضاع البلدان الأعضاء التي رصدت فيها اختلالات كبيرة.

• حدد كل عضو في الـ20 إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة.

فرنسا – كان 2011

أبرز النتائج:

• التركيز على تطوير خطة النمو وتحسين الفرص الوظيفية.

• التنفيذ العاجل للتدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبل قمة الـ20

• تأييد الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات على المدى المتوسط.

• العمل على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي.

المكسيك - لوس كابوس 2012

أبرز النتائج:

• وضع تدابير لكل دولة من أجل تعزيز الطلب والنمو والاستقرار المالي.

• التعهد بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بنحو 456 مليار دولار.

• اعتماد سياسات لدعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل.

روسيا - سانت بطرسبرج 2013

أبرز النتائج:

• خطة عمل من أجل الإصلاحات لتحقيق نمو قوي.

• التأكيد على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية المتفق عليها مسبقا.

• إقرار ضبط أوضاع المالية العامة بما يعكس الظروف الاقتصادية.

أستراليا – بريزبن 2014

أبرز النتائج:

• تقديم استراتيجيات نمو لرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة 2% عام 2018.

• تعاون في كفاءة استخدام الطاقة

• قلق تجاه الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن مرض إيبولا.

تركيا – أنطاليا 2015

أبرز النتائج:

• ركزت على القضايا السياسية بسبب الهجمات الإرهابية في باريس

• محاربة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي.

• استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجيات النمو.

• العمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز احتوائية النمو.

الصين - هانجتشو 2016

أبرز النتائج:

• اعتماد استراتيجية للتنمية

• دعم إضافي لنمو قوي ومستدام ومتوازن.

• التزام الأعضاء بالسياسات الاقتصادية الكلية.

• الحفاظ على استقرار السوق المالي

• زيادة الاستثمار والعمل على تعزيز النمو العالمي.

ألمانيا – هامبورج 2017

أبرز النتائج:

• طالبت مجموعة العشرين بتقرير عن وجود كميات زائدة من النفط بحلول نوفمبر 2017.

• الاهتمام بالتنمية المستدامة.

• شدد الاجتماع على ضرورة أن تكون الصفقات التجارية متبادلة وغير تمييزية تجاه البلدان النامية.

• المواصلة على مكافحة الإرهاب ومراقبة أموال تمويل الإرهاب.

الأرجنتين - بيونيس آيرس 2018

أبرز النتائج:

• شدد الاجتماع على أهمية: مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، ومستقبل غذائي مستدام.

• التركيز على تنظيم عملات التشفير.

• محاولة حل الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

اليابان - طوكيو 2019

أبرز النتائج:

• شدد الاجتماع على أهمية: التجارة العالمية والتحول الرقمي والمناخ والطاقة وعدم المساواة.

• التركيز على النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة.

• وجوب الاهتمام بجودة البنية التحتية والصحة.

السعودية- الرياض 2020

أبرز النتائج:

- التشديد على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة فيروس «كورونا» والتطلع لعالم ما بعد الجائحة.

- أهمية بذل الجهود الدولية لتجاوز الأزمة، خصوصاً تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة.

- الدعوة إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح الاقتصاد وحدود الدول وتسهيل حركة التجارة والتوريد العالمية.

إيطاليا- روما-2021

أبرز النتائج:

- الإيقاف الكامل للانبعاثات الحرارية منتصف القرن الحالي، مع تقديم الدعم للدول الفقيرة لمواجهة آثار تغير المناخ.

- العمل على ضبط زيادة حرارة الأرض.

- وقف تمويل مشروعات توليد الطاقة بالفحم في الخارج بحلول العام المقبل، لكنه لم يحدد وقتا للتوقف نهائيا عن توليد الكهرباء من الفحم، ووعد فقط بتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

- إصرار وعزم الدول الأعضاء على التغلب على الأزمة العالمية الناتجة عن وباء كورونا في القطاعين الصحي والاقتصادي.

- رفع القيود التمويلية عن البلدان النامية، في خطوة لتعزيز مكافحتها للوباء