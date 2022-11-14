شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب صندوق التنمية بوضع معايير للإقراض والاقتراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الوطني بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكل سنة مالية، وقياس ما تحقق منها. جاء ذلك، خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بوضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعيا الصندوق، في الوقت ذاته، إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل فعال.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، متضمنا رأيها ومسوغاتها، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

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