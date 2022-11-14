الشورى يطالب صندوق التنمية بوضع معايير للإقراض والاقتراض

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وتضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بوضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعيا الصندوق، في الوقت ذاته، إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل فعال.واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، متضمنا رأيها ومسوغاتها، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
مناقشات وتوصيات
- ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع نظام الرياضة، المقدم من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل، استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس
- استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، الذي قدمه عضو اللجنة عطا السبيتي، والمتضمن توصيتها ورأيها حيال مقترح النظام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المقترح، تمهيدا لعرضه على المجلس للمناقشة
- بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملحوظات والآراء حيال المقترح
- في نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة
- الموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية، بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، الموقّع في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة
- جاءت موافقة المجلس على مشروع المذكرة بعد أن استمع إلى تقرير مقدّم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة
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