شكرا لقرائتكم خبر إزالة 617 ألف م3 مخلفات بناء بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المدينة المنورة نحو 617 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والترميم والهدم، خلال أكتوبر الماضي، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في الطرقات والأحياء بالمدينة المنورة.

وأوضحت أن فرقها الميدانية رفعت 39 لوحة دعائية مخالفة من شوارع المدينة، وعالجت 1250 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفعت 45 مركبة تالفة ومهملة من الطرق والأحياء، إلى جانب معالجة وضع الباعة الجائلين في 29 موقعا، وإصلاح 4480 مترا مربعا من حفر الشوارع، و600 متر طولي من الأرصفة، و1186 من أعمدة الإنارة، ورفع 617622 مترا مكعبا من مخلفات البناء والترميم والهدم من الأراضي الفضاء، ومعالجة 1348 حاوية للنظافة، وتقليم وتنسيق 12447 شجرة في الطرق الداخلية والفرعية، إضافة إلى تهذيب ما يفوق الـ77296 مترا مربعا من المسطحات والحدائق العامة.

ودعت أمانة المنطقة أفراد المجتمع للمشاركة في جهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، خلال الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق «بلدي»، للتعامل معها وفق للأنظمة والتعليمات، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.

جهود تحسين المشهد البصري

