شكرا لقرائتكم خبر إزالة 617 ألف م3 مخلفات بناء بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن فرقها الميدانية رفعت 39 لوحة دعائية مخالفة من شوارع المدينة، وعالجت 1250 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفعت 45 مركبة تالفة ومهملة من الطرق والأحياء، إلى جانب معالجة وضع الباعة الجائلين في 29 موقعا، وإصلاح 4480 مترا مربعا من حفر الشوارع، و600 متر طولي من الأرصفة، و1186 من أعمدة الإنارة، ورفع 617622 مترا مكعبا من مخلفات البناء والترميم والهدم من الأراضي الفضاء، ومعالجة 1348 حاوية للنظافة، وتقليم وتنسيق 12447 شجرة في الطرق الداخلية والفرعية، إضافة إلى تهذيب ما يفوق الـ77296 مترا مربعا من المسطحات والحدائق العامة.ودعت أمانة المنطقة أفراد المجتمع للمشاركة في جهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، خلال الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق «بلدي»، للتعامل معها وفق للأنظمة والتعليمات، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.
جهود تحسين المشهد البصري
- رفع 39 لوحة دعائية مخالفة
- معالجة 1250م2 من الكتابات المشوهة
- رفع 45 مركبة تالفة ومهملة
- معالجة وضع الجائلين في 29 موقعا
- إصلاح 4480م2 من حفر الشوارع
- إصلاح 1186 من أعمدة الإنارة
- تقليم وتنسيق 12447 شجرة
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 617 ألف م3 مخلفات بناء بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.