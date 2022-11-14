برنامج محاكاة وطني للتصدي للهجمات السيبرانية

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وأوضحت الهيئة أن التمارين السيبرانية التي يدعمها البرنامج، هي تمارين فنية تهدف إلى تطوير مهارات المختصين، وتمكينهم من أساليب التصدي للهجمات السيبرانية وكيفية التعامل معها، وتمارين إدارية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، وتمارين فنية - إدارية تحاكي حدوث هجمات سيبرانية، بهدف تمكين المختصين من التعامل معها على المستويين الفني والإداري، لافتة إلى أن هذه التمارين تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ودعم استمرارية الأعمال لديها، وتطوير مهارات المختصين في مجال الأمن السيبراني.ويأتي إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية امتدادا لجهود الهيئة في تنفيذ التمارين السيبرانية للجهات الوطنية، إذ تستهدف الهيئة تدريب أكثر من 5000 مستفيد من الجهات الوطنية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، بما يسهم في تطوير قدرات الجهات الوطنية المختلفة، وتعزيز صمودها تجاه التهديدات المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية الطارئة.
البرنامج يستهدف
- المسؤولين عن الأمن السيبراني (CISOs)
- المختصين في مجال الأمن السيبراني في الجهات الوطنية
- يعمل على تقديم سيناريوهات متنوعة من التمارين السيبرانية المتخصصة
- محاكاة أساليب الهجمات السيبرانية عالميا
- الأساليب المستخدمة في الهجمات التي ترصدها الهيئة على المستوى الوطني
- الفجوات التشغيلية لدى الجهات بناء على التقييمات السيبرانية
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