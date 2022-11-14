برنامج محاكاة وطني للتصدي للهجمات السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية، الرامي إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها، عبر تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية، يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليا بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، يأتي ذلك ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن التمارين السيبرانية التي يدعمها البرنامج، هي تمارين فنية تهدف إلى تطوير مهارات المختصين، وتمكينهم من أساليب التصدي للهجمات السيبرانية وكيفية التعامل معها، وتمارين إدارية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، وتمارين فنية - إدارية تحاكي حدوث هجمات سيبرانية، بهدف تمكين المختصين من التعامل معها على المستويين الفني والإداري، لافتة إلى أن هذه التمارين تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ودعم استمرارية الأعمال لديها، وتطوير مهارات المختصين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية امتدادا لجهود الهيئة في تنفيذ التمارين السيبرانية للجهات الوطنية، إذ تستهدف الهيئة تدريب أكثر من 5000 مستفيد من الجهات الوطنية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، بما يسهم في تطوير قدرات الجهات الوطنية المختلفة، وتعزيز صمودها تجاه التهديدات المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية الطارئة.

البرنامج يستهدف

