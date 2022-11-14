عاجل.. قرار رسمي من مركز التحكيم يصدم النصر ويفاجئ حمدالله

︎

.

فجر مركز التحكيم الرياضي السعودي مفاجأة الرسمية للنصر والاتحاد في قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وهل يمكنه أن يستمر في مونديال قطر 2022، مع منتخب المغرب، أم أن هناك عائق؟..

المهاجم المغربي، لعب مع النصر من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021 قبل أن ينضم إلى الاتحاد في حركة “حرة”، وعقب الانتقال إلى الاتحاد، تقدم العالمي بشكوى رسمية ضد النجم المغربي، بحجة التفاوض مع العميد خلال فترة حماية عقده.

صدمة كبيرة لـ “النصر”

وفي ظل هذه الظروف، أعلن الإعلامي الرياضي غيث العمري، عن قرار رسمي بإنهاء مهلة المركز السعودي للتحكيم الرياضي في قضية الحمد الله: “انتهاء فترة “التحكيم” يعني صدور قرار رسمي في القضية في الساعات والأيام القادمة”.

وأضاف: “هذا لا يتجاوز، عقوبة النصر إذا ثبت خطأ الاتهامات الموجهة إلى حمدالله والاتحاد، وتعليق اللاعب”4 أشهر فأكثر”، ومنع الاتحاد من توقيع انتقالات في ميركاتو الشتاء المقبل، ون يتمكن حمداللهمن إنهاء مسيرته مع المنتخب المغربي”.

قرار مفاجئ لـ “حمدالله”

ووفقًا لحديث غيث، لن يتمكن المغربي من مغادرة الاتحاد في الشتاء المقبل؛ بالنظر إلى المادة 12 التأديبية من فيفا، إذا تجاوز التعليق 3 أشهر، فسيتم تطبيق عقوبة اللاعب بشكل عام على جميع اتحادات كرة القدم.

وأشار، أنه في حالة انتقال حمد الله لأي فريق أخر فلن يتمكن من اللعب مع أي فريق آخر خارج المملكة العربية السعودية، وهنام تقارير تفيد بأن عبد حمدالله قد ينتقل إلى نادٍ خارج دوري روشن إذا تم إيقافه من قبل كاس لمدة “4 أشهر أو أكثر”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

