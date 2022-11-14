أخضر 2002: ملامح من ثالث مشاركة للمنتخب الوطني في كأس العالم

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يستعد المنتخب الوطني، للظهور السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم قطر 2022 ممثلًا لقارة آسيا رفقة اليابان.

ويقع الأخضر في هذه النسخة من بطولة كأس العالم -التي ستُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر- رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويستعرض “سبورت 24” ملامح من ثالث مشاركة للمنتخب الوطني في كأس العالم خلال السطور التالية:

استمر تواجد الأخضر في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعدما تصدّر مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2002.

وتواجد الأخضر بالمجموعة الخامسة بكأس العالم 2002 رفقة منتخبات: ألمانيا، أيرلندا والكاميرون.

واستهل الأخضر مشواره بتعثر عكس النسخة السابقة 1998 ومشابه للنسخة الأولى له بالمونديال 1994؛ إذ هُزم بثمانية أهداف نظيفة أمام نظيره الألماني ـ في أكبر هزيمة للأخضر بالمونديال ـ قبل أن يسقط بهدف في الجولة التالية أمام الكاميرون ثم اختتم مشواره بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام أيرلندا.

وكانت نسخة 2002 من بطولة كأس العالم التي نُظمت في دولتي كوريا واليابان، هي الأولى التي يخرج منها الأخضر بدون أي نقطة.

وكشف حارس المرمى السابق محمد الدعيع عن سبب الخسارة “التاريخية” لبلاده أمام المنتخب الألماني، في هذه النسخة، على ملعب “قبة سابورو” في اليابان.

وقال الدعيع في تصريحات لقناة “SSC”: “ميروسلاف كلوزه، مهاجم منتخب ألمانيا، استغل قوة إضاءة الملعب الموجهة عليّ، وتمكن من تسجيل الهدف الأول، بالإضافة لباقي الأهداف التي دخلت مرماي”.

وأضاف الدعيع: “أمتاز بالكرات العرضية، ولم أستطع مشاهدة الكرة وهي عرضية؛ بسبب الإضاءة القوية في الملعب، ولذلك أي كرة عرضية كانت تدخل في مرماي، وكلوزه استغل ذلك الأمر، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى باقي لاعبي منتخب ألمانيا”.

وتابع الدعيع: “تناقشت مع أوليفر كان، حارس ألمانيا، عن قوة الإضاءة في الملعب، وأكد لي ذلك، وأن منتخب ألمانيا اعتمد على الكرات العرضية وعدم خروجي إليها”.

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Source akhbaar24

