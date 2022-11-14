الأخضر يواصل إعداده للقاء كرواتيا الودي استعداداً لكأس العالم

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واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في معسكره المقام حالياً في الرياض؛استعداداً لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا بعد يوم غدٍ الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد،بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويختتم الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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Source almnatiq

