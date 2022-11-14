مونديال قطر2022.. أول بطولة في تاريخ كأس العالم متاحة للجميع

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يحاول مونديال قطر إتاحة الفرصة لجمهور جديد بالتمتّع بالعرس الكروي، من خلال “الغرف الحسّية” المتوافرة في 3 استادات وبعض مناطق المشجّعين بداية من تسهيل وصول ذوي القدرة المحدودة على الحركة مروراً بوصف صوتي لوقائع المباريات وصولاً إلى مساحات لاسترخاء المصابين بالتوحّد.

وبحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو فإنّ مونديال قطر في كرة القدم الذي ينطلق في 20 الجاري “سيكون الأفضل على الإطلاق والأكثر تأميناً لسهولة الوصول”.

ووفقا لما نشرته وكالة فرانس برس فإن الجديد في هذه النسخة من كأس العالم في كرة القدم هو استحداث غرف مخصّصة لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحّد أو الذين يعانون اضطرابات في المعالجة الحسّية.

وهذه “الغرف الحسّية” ستكون متوافرة في ثلاثة إستادات (البيت، ولوسيل، والمدينة التعليمية)، في حين ستكون ستّ غرف أخرى مماثلة موجودة على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية ومن إستاد المدينة التعليمية.

ويمكن لحَمَلة التذاكر المخصّصة لذوي الحاجات الخاصّة ومرافقيهم (يحقّ لكلّ منهم بمرافق واحد تذكرته مجانية) أن يتابعوا المباراة من مدرّج الملعب كسائر المتفرجين لكن إذا “أصبح الجو ضاغطاً بعض الشيء، (فهذه الغرف) توفّر بيئة هادئة وآمنة يمكنهم الانسحاب إليها لمواصلة الاستمتاع بالمباراة”، بحسب ما تشرح هالة أسطا، المسؤولة في الفيفا عن سهولة الوصول.

وهذه الغرف التي يتّسع كلّ منها لحوالى 10 أشخاص، مزوّدة نوافذ كبيرة تسمح لمن بداخلها بمواصلة مشاهدة المباراة في بيئة خالية من الضوضاء.

وفي كلّ من هذه الغرف، فُرُش ملوّنة للجلوس عليها، وحصائر حسّية للمسها، وبروجكتورات، ومصابيح ليد وألياف ضوئية منيرة، وهي أدوات يمكن للأطفال والشبّان أن يلتهوا بها إذا ما تعرّضوا للتوتّر بسبب الجو الضاغط في المدرّجات.

لكن هذا لا يعني بتاتاً أنّ هؤلاء المتفرّجين سيظلّون محبوسين في هذه الغرف طوال فترة المباراة.

ولهذه الفئة من المتفرّجين العديد من الأدوات التي تساعدهم على الاسترخاء إذا ما قرّروا متابعة المباريات من المدرّجات حصراً، وتشمل هذه الأدوات سمّاعات تحدّ من الضوضاء وبطّانيات موزونة وألعاباً لتخفيف التوتر.

وقبيل أيام قليلة من انطلاق صافرة بداية كأس العالم، فإن هذه الغرف “محجوزة بنسبة 99 %”.





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Source akhbaar24

