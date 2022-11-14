الأخضر الأولمبي يواجه قطر في نهائي غرب آسيا

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يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء مباراته على نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 في جدة.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

ويستضيف “الأخضر” منتخب قطر، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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Source akhbaar24

