تراخيص لتوسيع أنشطة العربات المتنقلة

في مبادرة حملت شعار: «وسع نشاطك التجاري»، مكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ملاك المنشآت التجارية «غير الغذائية» من توسعة نشاطهم التجاري، عبر تقديم خدماتهم بأساليب متعددة. وأتاحت الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات عبر منصة «بلدي» الرقمية خدمة تصاريح تقديم الخدمات والأنشطة محددة من خلال إصدار التصاريح (للعربات المتنقلة)، بحيث تكون مرتبطة برخصة مسجلة على المنشأة لتقوم بتقديم خدمات النشاط عبر العربة المتنقلة.

وهدفت الوزارة من خلال الخدمة إلى إيجاد مجالات متعددة للأنشطة التجارية، وتمكِين أصحاب الأنشطة التجارية من التوسع في مجالات خدماتهم، إضافةً إلى تعزيز جهود الأمانة في تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وأتمتتها لرفع مستوى رضا العملاء، وتسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومكان دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو بلدياتها التابعة حضورياً.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية ولمدة 3 أشهر على الأقل وفق اشتراطات بلدية محددة، بينما ستكون فترة التصريح للخدمة محددة بسنة ميلادية واحدة، يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة، وأن الخدمة متاحة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية، مثل: الصيانة المنزلية «كهرباء وسباكة، وتكييف وتبريد». وصيانة الأجهزة الإلكترونية «الحاسب الآلي، والجوالات»، والصيانة الخفيفة للسيارات، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتغيير زيوت السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال.