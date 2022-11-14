تراخيص لتوسيع أنشطة العربات المتنقلة

وهدفت الوزارة من خلال الخدمة إلى إيجاد مجالات متعددة للأنشطة التجارية، وتمكِين أصحاب الأنشطة التجارية من التوسع في مجالات خدماتهم، إضافةً إلى تعزيز جهود الأمانة في تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وأتمتتها لرفع مستوى رضا العملاء، وتسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومكان دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو بلدياتها التابعة حضورياً.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية ولمدة 3 أشهر على الأقل وفق اشتراطات بلدية محددة، بينما ستكون فترة التصريح للخدمة محددة بسنة ميلادية واحدة، يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة، وأن الخدمة متاحة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية، مثل: الصيانة المنزلية «كهرباء وسباكة، وتكييف وتبريد». وصيانة الأجهزة الإلكترونية «الحاسب الآلي، والجوالات»، والصيانة الخفيفة للسيارات، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتغيير زيوت السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال.
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