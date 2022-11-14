تأثيرات جوية غير مستقرة على المناطق

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين شهدت أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان سحبا رعدية ممطرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بحفر الباطن في ارتفاع كبير في منسوب المياه، حيث أغرقت مياه الأمطار الأحياء السكنية والعديد من الطرق، متسببة بحالة من الإرباك.

زخات من البرد

من جهته، أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنه من خلال المراصد يتوقع أن تضعف حالة حائل الممطرة، ولا زالت هناك فرصة أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من حائل والجوف والشمالية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت خلال الـ24 ساعة القادمة.

من جانبه، بين موقع طقس السعودية، أنه ستستمر تأثيرات حالة عدم الاستقرار، وتهطل زخات من الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، وتعمل على تشكل السيول أحيانا، وتترافق معها زخات من البرد محليا خاصة في منطقة الجوف.

سحب ركامية

وأضاف الحصيني أن منطقة مكة المكرمة ظلت الثلاثاء تحت تأثيرات جوية غير مستقرة ناتجة عن اندفاع جوي علوي من الشمال، بالتزامن مع استجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر، واندفاع تيارات مشعة بالرطوبة في طبقات الجو المختلفة. ويعني ذلك توافر العديد من الظروف الجوية وعوامل رفع الهواء الميكانيكية (الجبال) والديناميكية (حوض علوي بارد في الشمال).

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم صحوا في أغلب أنحاء منطقة مكة المكرمة وغائما جزئيا على مرتفعاتها، ويحتمل تدفق بعض التخريجات البحرية لمناطق محدودة من سواحلها. وتتكاثر تدريجيا ما بعد ساعات الظهيرة والمساء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وهطول زخات من الأمطار على مرتفعات شرق مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تشمل بعض السحب الرعدية العاصمة المقدسة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، ونشاط في الرياح الهابطة وتساقط زخات من البرد، مما قد يتسبب بجريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق. ويتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية على مرتفعات شرق مكة المكرمة يوم غد الأربعاء. وتكون هذه الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في الرياح.