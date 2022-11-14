شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نقل ودية المنتخب السعودي ضد كرواتيا من ملعب مرسول بارك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد منتخب كرواتيا، المقرر لها الاربعاء المقبل وديًا.

ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف ودية السعودية ضد كرواتيا

وأعلن الاتحاد السعودي، أن الرغبة المشتركة بين المنتخب السعودي ونظيره الكرواتي ساهمت في نقل المباراة، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضية ملعب مرسول بارك.

وقدم الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل، شكره الجزيل لإدارة ملعب مرسول بارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.

وواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا.

وخاض لاعبو الأخضر السعودي، تدريباتهم وسط أجواء حماسية في معسكره المقام حاليًا في مدينة الرياض، استعدادا لمواجهة كرواتيا وديا بعد غد الأربعاء، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

وأجرى لاعبو الأخضر، مرانهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأ المران بتمارين الإحماء ثم التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة بتمارين الإطالة.

المنتخب السعودي يختتم مرانه غدٍ لمواجهة كرواتيا

ويختتم الأخضر، غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويبدأ المنتخب السعودي، مشواره يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.