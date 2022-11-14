شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المغرب يحطم آمال منتخب مصر ويصعد لأمم إفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب ختام بطولة شمال إفريقيا التي تستضيفها الجزائر المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

المغرب يضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية للناشئين

البداية كانت من جانب المنتخب المغربي الذي سجل هدف التقدم عن طريق عبد الحميد معالي في الدقيقة السابعة قبل أن يتمكن أيمن ماورير من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل اللاعب أيمن امير عبد العزيز هدف منتخب مصر الوحيد في تلك المواجهة وذلك في الدقيقة التاسعة والخمسين لكن الوقت لم يكفي لتسجيل هدف التعادل ومن ثم البحث عن الفوز.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب المغربي التواجد في البطولة بعد أن رفع رصيده إلى النقطة التاسعة ليصبح من المنتخبات المشاركة في النسخة التي تحتضنها الجزائر بين 8 و30 أبريل القادم إلى جانب منتخبات نيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال ومالي والصومال وجنوب السودان التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للناشئين بجانب المغرب عن منطقة شمال إفريقيا بخلاف الجزائر صاحب الضيافة.