شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السعودي عن استبعاد المولد من قائمة المونديال: قرار مناسب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قرار استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، استبعاد المولد واستدعاء نواف العابد بدلًا منه في قائمة الأخضر السعودي، بسبب قضية المنشطات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي، أن إجراء استبعاد فهد المولد لاعب المنتخب السعودي من القائمة المشاركة في مونديال قطر، هو قرار مناسب.

ياسر المسحل يكشف كيفية قرار استبعاد فهد المولد

وقال رئيس الاتحاد السعودي في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، إنه لا يمكن الكشف مستجدات استئناف وكالة المنشطات الدولية "وادا" أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، نظرًا لأنها قضية منظورة وتخص اللاعب، واتحاد القدم ليس طرفًا في القضية، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا المولد بالقرار قبل إعلانه.

وأوضح المسحل أن اتحاد كرة القدم اتخذ القرار بناءً على توصية المحامي المختص، فيما تواصل محامي الاتحاد مع اللاعب في هذا الشأن.

وعلق فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والمنتخب السعودي، على قرار استبعاده من قائمة بلاده في نهائيات كأس العالم.

تعليق فهد المولد على استبعاده من المونديال

ونشر المولد عبر حسابه الشخصي بموقع سناب شات، مساء اليوم الإثنين، الحديث الشريف: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له".

وتابع: "الحمد لله اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وراض بما كتبه الله لي، ودائما روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة، ولا أرضى الضرر للدولة.. الحمد لله."

واختتم نجم المنتخب السعودي المُستبعد من قائمة بلاده في المونديال: "أتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح كلنا قدام."

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.