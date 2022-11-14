شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء حماسية.. المنتخب السعودي يواصل تدريباته لمواجهة كرواتيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا.

وخاض لاعبو الأخضر السعودي، تدريباتهم وسط أجواء حماسية في معسكره المقام حاليًا في مدينة الرياض، استعدادا لمواجهة كرواتيا وديا بعد غد الأربعاء، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

وأجرى لاعبو الأخضر، مرانهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأ المران بتمارين الإحماء ثم التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة بتمارين الإطالة.

السعودية تختتم تدريباتها غدٍ لمواجهة كرواتيا

ويختتم الأخضر، غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

موعد مباراة السعودية ضد كرواتيا

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض مواجهة الأخضر الأخيرة ضد كرواتيا الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.