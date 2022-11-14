شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة فهد المولد بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والمنتخب السعودي، على قرار استبعاده من قائمة بلاده في نهائيات كأس العالم.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد المولد على خلفية قضية المنشطات، واستدعاء نواف العابد في القائمة بدلًا منه.

المولد يستشهد بحديث نبوي بعد استبعاده

ونشر المولد عبر حسابه الشخصي بموقع سناب شات، مساء اليوم الإثنين، الحديث الشريف: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له".

وتابع: "الحمد لله اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وراض بما كتبه الله لي، ودائما روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة، ولا أرضى الضرر للدولة.. الحمد لله."

واختتم نجم المنتخب السعودي المُستبعد من قائمة بلاده في المونديال: “أتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح كلنا قدام”.

السعودية تواجه كرواتيا وديًا في الرياض

من ناحية أخرى يستضيف الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، نظيره الكرواتي يوم 16 نوفمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض مواجهة الأخضر الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.