الأحساء تستعد لاستقبال جماهير المونديال بتهيئة الحدائق والمنتزهات وتنظيم الفعاليات

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أكملت محافظة الأحساء استعداداتها لاستقبال زوار كأس العالم الذي سينطلق الأسبوع المقبل في قطر من خلال تجهيز الطرق الرئيسية، والميادين والحدائق والمنتزهات والساحات العامة ومداخل المدن.

وهيأت المحافظة 179 حديقة لاستقبال الزوار في مختلف البلديات التابعة لها، إلى جانب تجهيز مرافق منتزه الملك عبدالله البيئي الذي يعتبر الأكبر في المنطقة الشرقية، وافتتاح منتزه جبل الشعبة الذي يقع في منطقة تجمع بين التاريخ والآثار الطبيعية.

كما هيأت شاطئ العقير الذي يضم جلسات وشاليهات ومسطحات، وكذلك شاطئ سلوى، ومنطقة وسط الهفوف التي تضم الأسواق التاريخية، إلى جانب تجهيز مواقع النقل الترددي ونقاط خدمات الاتصالات.

وفرغت المحافظة من تهيئة مواقف مدينة سلوى والتي تقدر مساحتها بـ 74 ألف متر مربع، ونقاط الفرز للمغادرين إلى قطر من الهفوف، وللقادمين من البطحاء ومتجهين للدوحة.

وتضمنت التجهيزات تنظيم العديد من الفعاليات خلال فترة المونديال من برامج، وأنشطة سياحية في الشواطئ، وكذلك أنشطة أخرى في الأسواق والمناطق التاريخية.



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Source akhbaar24

