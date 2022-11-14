غرامة 900 ريال.. احذر القيادة دون إضاءة الأنوار داخل الأنفاق

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قال المرور السعودي، اليوم، إنه يجب الالتزام بإضاءة أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق.
وأوضح في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها تعد مخالفة مرورية.
وأكد المرور السعودي أن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى 500 ريال وحتى 900 ريال.
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Source almnatiq
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