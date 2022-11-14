هل يحقق الأخضر نبوءة فينغر؟

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أيام قليلة على انطلاق مونديال قطر المُحدد له الإقامة فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وتواصل كل المنتخبات استعداداتها للحدث الأهم كرويًا، وعلى رأسهم منتخبنا الوطني، الذى تعلق الجماهير عليه آمال من أجل تحقيق نتائج تشرف الكرة السعودية.

ويتواجد الأخضر فى مجموعة قوية بالمونديال تضم كل من الأرجنتين بقيادة ميسى، وبولندا بقيادة ليفاندوفيسكي، وأخيرًا المكسيك، والسؤال هنا إلى أى مدى سيصل المنتخب بقيادة الفرنسي إرفي رينارد؟.. وهذا ما أجاب عليه فرنسي آخر وهو المدرب المخضرم آرسين فينغر فى وقت سابق.

المدرب فينغر سبق له المشاركة في المؤتمر الفني الأول الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية ونخبة من مدربي كرة القدم العالميين في مقدمتهم مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وروبيرتو مانشيني” المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

وفي ندوة تحدث خلالها “آرسين فينغر” أشاد بالكرة السعودية، قائلًا إن السعوديين “موهوبون جدًا” في مجال كرة القدم لافتًا إلى أن انطباعاته إيجابية للغاية عن الكرة السعودية.

وأعرب “فينغر” عن ثقته في أن المنتخب السعودي سيقدم مستويات قوية في كأس العالم على الرغم من صعوبة مجموعته التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.



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Source akhbaar24

