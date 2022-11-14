“الموارد الحكومية” يوضح لـ”أخبار24″ أبرز مميزات خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

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كشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أن خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية هي خدمة إضافية مع خدمة سداد عبر البنوك.

وقال المركز لـ”أخبار24” إن الخدمة بدأت العمل في أغلب الجهات الحكومية ومنها، المركز السعودي للأعمال، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، واعتماد، وأبشر، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للنقل، ووزارة الداخلية.

وبين أن مراحل تطوير خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية سابقًا كانت عبر خطوات وقنوات متعددة لتسديد الرسوم الحكومية من خلال القنوات المصرفية في فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي، وتسديد الرسوم داخل المملكة أو من خلال البنوك المحلية.

وتابع المركز بأن دفع الرسوم الحكومية أصبح بخطوة واحدة ومكان واحد عبر صفحة دفع خاصة بالموقع الإلكتروني الخاص بالجهات الحكومية، كما يمكن للعميل الاستفادة من الخدمات وتحصيل الرسوم الحكومية من خلال أجهزة نقاط البيع.

وأضاف أنه يمكن كذلك الاستفادة من خدمة قنوات الدفع المتعددة وإمكانية الدفع من داخل المملكة وخارجها، والاطلاع على تقارير المبالغ، بالإضافة لإمكانية الدفع عبر مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، المهندس يوسف الحرقان، إلى أن المركز يسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة لتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع نسبة رضا المستفيدين، ما سيسهم في رفع جودة الحياة في المملكة.



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Source akhbaar24

