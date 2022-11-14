أمن الطرق: إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين

︎ . أعلن أمن الطرق، مساء اليوم، إغلاق طريق الهدا “مؤقتًا” بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا “مؤقتًا” بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار. وأوضح أن القرار يأتي حرصاً على سلامة مرتادي الطريق. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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