سعد بقير يكشف تفاصيل استبعاده من كأس العالم

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كشف لاعب نادي أبها ومنتخب تونس، سعد بقير تفاصيل قرار استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب بلاده التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر.
وقال بقير وفقًا لموقع “WIN WIN” القطري: “من الصعب تجرع قرار عدم استدعائي لتشكيلة منتخب بلدي، خصوصًا أن المدرب حتى أمس الأحد، كان يطلب مني الاستعداد للمشاركة في مباراة الدنمارك الافتتاحية”.
وأضاف لاعب أبها: “لم أفهم ما الذي حدث، وكيف تغير قراره في ظرف ساعات قليلة.. من لاعب في التشكيلة إلى خارج قائمة الـ26 لاعبًا”.
وأوضح: “المدرب جاء صباح اليوم ليعلمني بقرار إقصائي، وعندما طلبت منه تفسيرات لما حدث، اكتفى بقول: الله غالب يا سعد”.
واختتم: “لم أجد المساندة من أحد في المنتخب الوطني بعد قرار استبعادي؛ إذ لم يتحدث معي رئيس الاتحاد، وديع الجريء، حتى الآن، وكذلك زملائي اللاعبين”.
وشارك بقير مع تونس في معسكر الفريق الوطني بمدينة الدمام، في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 نوفمبر، لكنه غاب عن التشكيلة النهائية للمدرب جلال القادري.
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Source akhbaar24
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