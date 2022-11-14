تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التساهل في الطلاق

أمير الرياض يرعى حفل تدشين صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تشغيل صالتي السفر الدوليتين 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي.وكان في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

أمير المدينة يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء رأس أمير المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

العدل: تقر قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في القضاء أقرّ وزير العدل وليد الصمعاني قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

مركز الحوار الوطني ينظم ملتقى التسامح بمناسبة يومه الدولي يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، تنظيم ملتقى التسامح 2022م بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بمشاركة عدد من أصحاب السمو... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

جازان.. إنقاذ مريض من الموت في 11 دقيقة تمكن فريق الأعصاب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من انقاذ حياة مريض أربعيني بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، وأوضحت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

هيئة الأمن السيبراني تُطلق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الرامي إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

تدشين 5 خدمات للأمن العام في منصة أبشر تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1444 هـ 20 ربيع الثاني 1444 هـ

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