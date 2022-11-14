تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التساهل في الطلاق

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أمير الرياض يرعى حفل تدشين صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي
رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تشغيل صالتي السفر الدوليتين 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي.وكان في...
أمير المدينة يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء
رأس أمير المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية...
العدل: تقر قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في القضاء
أقرّ وزير العدل وليد الصمعاني قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة....
مركز الحوار الوطني ينظم ملتقى التسامح بمناسبة يومه الدولي
يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، تنظيم ملتقى التسامح 2022م بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بمشاركة عدد من أصحاب السمو...
جازان.. إنقاذ مريض من الموت في 11 دقيقة
تمكن فريق الأعصاب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من انقاذ حياة مريض أربعيني بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، وأوضحت...
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء،...
هيئة الأمن السيبراني تُطلق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الرامي إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي...
تدشين 5 خدمات للأمن العام في منصة أبشر
تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات...
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