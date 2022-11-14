جازان.. إنقاذ مريض من الموت في 11 دقيقة

تمكن فريق الأعصاب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من انقاذ حياة مريض أربعيني بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، وأوضحت "صحة جازان" أن السيطرة على الجلطة الدماغية، تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة، بعد أن حضرالمريض لقسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة في المشي وضعف في النطق، وبعض الأعراض الأخرى.

وبينت أن الفريق الطبي قام بإجراء الكشف الطبي الإكلينيكي وإعطائه العلاج المذيب للجلطة الدماغية، مما عزز من تحسن حالة المريض وتماثله للشفاء التام، وتمت متابعته حتى تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى.