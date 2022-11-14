العرب في المونديال.. منتخب قطر يستهدف ظهور مميز خلال مشاركته أولى

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يستعد المنتخب القطري، للظهور لأول مرة في كأس العالم 2022، كصاحب الأرض والجمهور، حيث تحتضن قطر النسخة الـ 22 من المونديال المقرر أن ينطلق 20 نوفمبر الجاري.

ويتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى بجانب كل من الإكوادور، ومنتخبي هولندا والسنغال.

وسيبدأ العنابي رحلته في مونديال 2022 بمواجهة الإكوادور، قبل الاصطدام بمنتخب السنغال (بطل أفريقيا 2021) بالمباراة الثانية، ثم يُنهي مشواره في دور المجموعات بمواجهة هولندا.

تاريخ العنابي

العنابي القطري دشن مواجهاته الدولية قبل 50 عاما، حين لعب أمام البحرين يوم 27 مارس 1970، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين لهدف.

ويملك منتخب قطر انجازا على الصعيد الآسيوي قبل 3 أعوام، حين توج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى على حساب اليابان في البطولة التي احتضنتها الإمارات عام 2019.

وسبق فوز منتخب قطر بلقب كأس آسيا، تتويج العنابي ببطولة غرب آسيا عام 2014، والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية “آسياد قطر 2006”.

ويملك منتخب قطر سجلا مميزا في بطولة كأس الخليج، حيث توج باللقب 3 مرات، أعوام 1992 و2004 و2014، واحتل المركز الثاني 4 مرات أعوام 1984 و1990 و1996 و2002، وحل مثلها حل ثالثاً في بطولات 1974 و1976 و2003 و2009.

وخارج آسيا، كان للمنتخب القطري تجارب، حيث ظهر في بطولة “كوبا أميركا” الخاصة بقارة أميركا اللاتينية وكأس “الكونكاكاف الذهبية” التي تقام في نطاق اتحاد أميركا الشمالية.

وحملت نسخة 2019 لبطولة “كوبا أميركا” ظهور منتخب قطر، بعدما حصل على دعوة رسمية من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، ليتواجد في المجموعة الثانية، وتعادل في مباراته الأولى مع باراغواي 2-2، قبل أن يخسر مباراتيه الأخريين أمام كولومبيا والأرجنتين.

وفي منافسات كأس “الكونكاكاف الذهبية”، شارك منتخب قطر في نسخة 2019، ليتمكن من الوصول إلى الدور قبل النهائي.

وتعادل منتخب قطر مع بنما، ثم فاز على غيرانادا وهندوراس في دور المجموعات، ثم تجاوز السلفادور بدور الثمانية، قبل أن يخسر بصعوبة من الولايات المتحدة بالمربع الذهبي.

كتيبه العنابي للمونديال

يملك منتخب قطر العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء الرنانة داخل آسيا، وعلى رأسهم أكرم عفيف وحسن الهيدوس وعبدالكريم حسن (أفضل لاعب بآسيا عام 2018) والمعز علي (هداف كأس آسيا 2019) وبوعلام خوخي وبسام الراوي وعبد العزيز حاتم وحارس المرمى سعد الشيب.

ويقود الكتية القطرية المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي تولى مهمة تدريب منتخب قطر يوم 3 يوليو 2017، قبل أن يتم تمديد التعاقد معه في 2019، حيث قاد العنابي خلال 68 مباراة، فاز في 34 منها بينما تعادل 13 مرة، وخسر 21 مباراة، وسجّل المنتخب تحت اشرافه 113 هدفا، واستقبلت شباكه 85 هدفا.

وجاءت تشكيلة منتخب قطر لمونديال 2022 على النحو التالي:

حراس المرمى: مشعل برشم وسعد الشيب (السد)، يوسف حسن (الغرافة).

خط الدفاع: طارق سلمان وبيدرو ميغيل وبوعلام خوخي وعبدالكريم حسن ومصعب خضر (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، همام أحمد الأمين (الغرافة).

الوسط: كريم بوضياف وعاصم مادبو (الدحيل)، جاسم جابر (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، محمد وعد وعلي أسد وسالم الهاجري ومصطفى مشعل (السد).

الهجوم: أكرم عفيف وحسن الهيدوس (السد)، المعز علي ومحمد مونتاري وإسماعيل محمد (الدحيل)، خالد منير (الوكرة)، نايف الحضرمي (الريان)، أحمد علاء (الغرافة).



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Source akhbaar24

