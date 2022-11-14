أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن فعاليات اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

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المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للسكري بالمنطقة ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني، وعدد من القيادات الصحية.

وبارك سموه تدشين هذه الفعاليات التوعوية, مثنياً على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمنطقة عبر تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية, التي تستهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي، لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة.

وتتضمن الفعاليات في المنطقة برامج تثقيفية وأركاناً صحية توعوية متعددة تُعنى بخدمة الزوار من مرضى السكري، وغيرهم من خلال القياسات الحيوية كقياس السكر والوزن وتقديم النصائح والإرشادات الصحية عبر فريق طبي متخصص في هذا المجال.

وتستهدف الفعاليات تعزيز الوعي الصحي بمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين مستقبلاً للإصابة بهذا المرض، والتثقيف والتوعية، وكيفية الحفاظ على السلامة، والتعريف بنوعية الأغذية التي تناسب الحالة الصحية، والعلاجات المناسبة للمرضى، ومتابعة الحالة والمحافظة على مستوى السكر في الدم.

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Source almnatiq

