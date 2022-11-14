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افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الإثنين) صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل دخول مشجعي كأس العالم إلى الأراضي السعودية .
وقال الأمير فيصل بن بندر، خلال الافتتاح إن هذه الخطوة تعكس العطاء الملموس من هذه الدولة لأبنائها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينظرون لهذه الإنجازات بعين التقدير والاعتبار”.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر لـ “أخبار 24“: أن الصالات الجديدة تم تجهيزها لخدمة المشجعين، في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تجهيز المنفذ الحدودي والطرق الموصلة له بتجهيزات عالية، وتسهيل رحلات ترددية مجانية من منطقة الأحساء إلى الحدود مع دولة قطر.
وأضاف وزير النقل الجاسر، أن المملكة تهدف إلى تحويل مركز لوجستي عالمي معتمد على بنية تحتية قوية واستثمارات تصل إلى مليار ريال سعودي في القطاع البحري والجوي.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لتدفق جماهير كأس العالم.. أمير الرياض يدشن صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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