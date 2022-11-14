توقعات كأس العالم.. ميسي يودع حلمه بنبوءة صاعقة

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تتجه عشاق الساحرة المستديرة، ترقبا لبدء الإثارة بعد أيام قليلة بالتزامن مع انطلاق النسخة المرتقبة من كأس العالم “قطر 2022”.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر2022، بلقاء يجمع بين منظم البطولة ضد الإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

النسخة الأخيرة لهؤلاء النجوم

وتبقى النسخة القادمة استثنائية للغاية، كونها قد تكون الأخيرة لعدد من النجوم البارزين أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور.

ويحلم هؤلاء النجوم الثلاثة برفع الكأس الذهبية لأول مرة، في الوقت الذي يرشح فيه الكثيرون منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، في ظل مسيرته القوية في التصفيات، والتي تخللها تتويجه بكأس كوبا أمريكا 2021.

وعلى عكس تلك الترشيحات، خرج تيم كاهيل، الهداف التاريخي لمنتخب أستراليا، بتنبؤ صاعق قضى فيه على حلم التانجو، ونجمه ليونيل ميسي، في معرض توقعاته للمنافسة في كأس العالم 2022.

توقعات نجم المنتخب الأسترالي

وتنبأ كاهيل، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمونديال قطر 2022″، بأن منتخب بلاده أستراليا سيحقق أفضل مسيرة في تاريخه بالتأهل لدور الثمانية بعد إقصاء الأرجنتين من دور الـ16.

كما حملت توقعات النجم الأسترالي المعتزل تفاؤلا ومفاجآت أخرى بشأن المنتخبات العربية والأفريقية، حيث تنبأ بتأهل منتخبي السعودية وقطر للدور الثاني، بل ونجاح قطر في إقصاء إنجلترا من دور الـ16.

توقعات المربع الذهبي

وتوقع تيم كاهيل أن يتأهل منتخب الكاميرون لدور الثمانية، وأن يحصل منتخب السنغال على المركز الرابع بعد خسارة الميدالية البرونزية أمام فرنسا، حامل لقب كأس العالم الأخيرة.

أما بخصوص البطل، فقد توقع تيم كاهيل أن تتوج البرازيل بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها بالفوز على بلجيكا في المباراة النهائية.

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Source almnatiq

