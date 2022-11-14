“الأخضر” يواصل إعداده للقاء كرواتيا الودي استعداداً لكأس العالم (صور)

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واصل المنتخب الوطني اليوم الاثنين تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة “الرياض”، استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا بعد يوم غدٍ الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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Source akhbaar24

