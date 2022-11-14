أمير الرياض يستقبل نائب رئيس مجموعة “تمر”

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة تمر والشريك فيصل بن فاروق تمر.

واستمع سموّه إلى نبذة عن مشروعات واستثمارات المجموعة في المنطقة وتاريخ أعمالها.

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Source almnatiq

