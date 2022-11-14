منتخب المغرب يتلقى صدمة قبل أيام من انطلاق كأس العالم

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تلقى المنتخب المغربي صدمة قوية، قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن إصابة اللاعب أمين حارث في الرباط الصليبي.
وتعرض حارث لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام موناكو مساء أمس الأحد في الدوري الفرنسي.
وأوضح النادي الفرنسي، أن أمين حارث يعاني من التواء في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسيجري فحوصات طبية لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته، وسيتبع اللاعب بروتوكول الرعاية الملائمة.
ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022، بجوار منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.
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Source akhbaar24
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