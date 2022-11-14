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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ، هذا اليوم الاثنين 20 / 4 / 1444هـ الموافق 14 / 11 / 2022م، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

كما سيقوم سموه بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم ــ حفظه الله ــ على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي سموه خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة العشرين بإندونيسيا ويزور عدداً من الدول الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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