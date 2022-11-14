شاهد لحظة رفع علم أوكرانيا في منطقة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية

︎

.

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الأوكراني زيلينسكي، مع مجموعة من القوات الأوكرانية يرفعون علم أوكرانيا على منطقة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وانسحب أكثر من 30 ألف جندي روسي من المنطقة التي تقع في جنوب أوكرانيا، تاركين الضفة الغربية لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته الشرقية، كما أعلن الجيش الروسي، الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالى خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية” من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

في المقابل، كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية في فيسبوك “خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية، وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

