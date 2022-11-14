تدشين 5 خدمات للأمن العام في منصة أبشر

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة "أبشر"، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني.

وشملت الخدمات المدشنة، استبدال اللوحات وإيصالها، والإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة، وتفويض القيادة للزائرين لاستئجار مركبة، وفسح البنادق الهوائية للقطاع الخاص، وإصدار تصاريح القطع الصخري للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا للتحول الرقمي في خدمات وزارة الداخلية، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.