منافس الأخضر.. ميسي يصل أبوظبي للانضمام لمعسكر الأرجنتين قبل كأس العالم

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وصل لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الإثنين، إلى أبو ظبي الإماراتية، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا لكأس العالم بقطر.

وبدأ المنتخب الأرجنتين معسكره، امس الأحد، على استاد آل نهيان في أبوظبي، وسيكون تدريب اليوم مفتوحا أمام الجماهير.

وعقب انتهاء معسكر راقصي التانجو في أبو ظبي، سيطير زملاء النجم ليونيل ميسي إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في مجموعة تضم معه السعودية، المكسيك وبولندا.



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Source akhbaar24

