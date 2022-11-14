أمانة جازان تغرس 290 شتلة بمركز الشقيق

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المناطق_واس
قامت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، بغرس 290 شتلة في عدد من المواقع بشاطئ الشقيق السياحي، ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”، وبحضور رئيس المركز أكرم آل سالم.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن المبادرة التي شارك فيها 65 متطوعًا ومتطوعة، تأتي امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة من التحديات البيئية، والعمل على زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية.
وبين أن المبادرة ستشهد في الأيام القادمة زراعة 300 شجرة في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدًا أهميتها في توسيع رقعة الغطاء النباتي بالمركز، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر.
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Source almnatiq
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