منهم الدعيع والجابر.. نجوم سعوديون تركوا بصمة لا تنسى في كأس العالم

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زخر تاريخ المنتخب السعودي في كأس العالم بنجوم تركوا بصمة لا تُنسى في المحفل الكروي الكبير، محققين أرقامًا بات من الصعب كسرها في المستقبل القريب.

ويستعد “الأخضر” لتدشين حضوره السادس في كأس العالم إذ لم يغب عن المونديال في آخر 7 نسخ سوى مرتين فقط.

ويأتي الحارس محمد الدعيع على رأس لاعبي الأخضر مشاركة في المونديال من حيث عدد المباريات، حيث شارك في 10 مباريات خلال نسخ 1994، 1998 و2002 ولم يغب عن أي مباراة للأخضر في النسخ الثلاث.

وقاد “الدعيع” المنتخب السعودي لتحقيق إنجاز تاريخي في أول مشاركة عندما تأهل إلى ثمن نهائي نسخة 1994.

ويأتي “سامي الجابر” على رأس أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في أكبر عدد من نسخ المونديال، حيث سجل حضوره في 4 مونديالات “1994، 1998، 2002 و2006″، خاض خلالها 9 مباريات.

ويعد “الجابر” الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في كأس العالم بـ3 أهداف، واللافت أنه سجل في 3 نسخ مختلفة هي 1994، 1998 و2006.

وترك اللاعب سعيد العويران بصمة لا تُنسى في تاريخ المونديال، كونه صاحب واحد من أجمل أهداف كأس العالم عبر تاريخه، والذي سجله في شباك بلجيكا في نسخة 1994، علمًا بأنه خاض بقميص المنتخب 6 مباريات في نسختي 94 و98.

ويأتي فؤاد أنور كصاحب أول هدف سعودي في تاريخ كأس العالم، والذي سجله في شباك هولندا في افتتاحية مباريات الأخضر بمونديال 1994، علمًا بأن “أنور” خاض مع المنتخب 6 مباريات في نسختي 94 و98 أيضًا.

وسجل نواف التمياط مشاركته في 3 نسخ بكأس العالم “1994، 1998، 2002” متساويًا في ذلك مع عبدالله سليمان وحسين عبدالغني لكن الأخيرين لعبا 9 مباريات مقابل 6 لعبها التمياط.

وإليكم فيما يلي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم:

محمد الدعيع 10 مباريات (1994 – 1998 – 2002)

سامي الجابر 9 مباريات (1994- 1998- 2002- 2006)

عبدالله سليمان 9 مباريات (1994- 1998- 2002)

حسين عبدالغني 9 مباريات (1998- 2002- 2006)

فؤاد أنور 6 مباريات (1994- 1998)

سعيد العويران 6 مباريات (1994 – 1998)

محمد الخليوي 6 مباريات (1994-1998)

خالد مسعد 6 مباريات (1994-1998)

حمزة صالح 6 مباريات (1994-1998)

إبراهيم سويد 6 مباريات (1998 – 2002)

نواف التمياط 6 مباريات (1998-2002- 2006)

رضا تكر 6 مباريات (2002- 2006)



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Source akhbaar24

