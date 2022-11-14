أبرزهم الهلال.. 4 أندية تنتظر القرار النهائي لـ”كاس”

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كشفت مصادر صحفية، أن هناك 4 أندية سعودية تنتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، بعدما دخلت تلك الأندية في خلافات تعاقدية مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فيها.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن “كاس” أنهت، الأربعاء الماضي، مرافعاتها، لكنها لم تُصدر قرارًا نهائيًّا في قضية البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب كورينثيانز البرازيلي، التي رفعها ضد نادي الهلال على خلفية الاتفاقية التي وُقِّعت بين الطرفين صيف عام 2019،، بعدما صرف النادي النظر عن التعاقد معه بسبب عدم التزامه بالحضور من أجل توقيع العقد حسب الموعد المتَّفق عليه بين النادي ووكيل أعمال فرانكو.

وأشارت إلى أن المحكمة الرياضية الدولية حدَّدت 8 ديسمبر المقبل موعدًا للفصل في القضية الثانية، التي يتنازع فيها نادي ريد بول نيويورك الأمريكي مع التعاون حول سيباستيان روميرو جامارا “كاكو”، بعدما حصل النادي على توقيعه إصر فسخ تعاقده مع ناديه السابق من طرف واحد.

ومن المقرر أن تحسم “كاس” يوم 15 نوفمبر الجاري، الشكوى المقدَّمة من الغيني الحاج عثمان باري ضد نادي الحزم نتيجة إلغاء عقده في يناير 2021 مع الفريق.

وأكدت أن هناك قضية رابعة رفعها سيدريك يامبيري، لاعب إفريقيا الوسطى، ضد نادي الاتفاق، وستعقد جلستها 7 ديسمبر المقبل.



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Source akhbaar24

