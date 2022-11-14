︎ . المناطق_واس طرحت أمانة منطقة نجران فرصة استثمارية تتمثل في إنشاء ممشى وجادة بمتنزه الملك فهد تحتوي على 10 “أكشاك”. وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الاستثمارات المهندس سلطان آل الشهي، أن المساحة تبلغ 725 م2، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقديم العطاءات 1444/5/12هـ، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أمانة نجران تطرح فرصة استثمارية بمساحة 725 م2 في متنزه الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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