عام / جامعة الأميرة نورة تحصد ثلاثة مراكز متقدمة في مسابقات المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

.



الرياض 20 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022 م واسحصد مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة ثلاث من منسوبات المركز على مراتب متقدمة في عدد من المسابقات المصاحبة “للمؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية”، الذي نظمته وزارة الصحة.وجاءت المسابقات المنظمة بهدف استعراض أبرز الأبحاث والتجارب والإستراتيجيات في مجال محاكاة الرعاية الصحية؛ للاستفادة منها وتبادل الخبرات وتكريم المتميّزين بمشاركاتهم في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجال.وحققت المركز الأول كأفضل بحث علمي في مسابقة “حاضنة الأبحاث”، الأستاذة غادة بن مجلي، “معلم محاكاة إكلينيكي” الذي هدف إلى تشجيع الأبحاث في مجال المحاكاة الصحية، بينما حصلت الأستاذة أسماء الحربي، “معلم محاكاة إكلينيكي”، على المركز الرابع في مسابقة “قصص النجاح في المحاكاة”، ونالت الأستاذة سماح مدني، “أختصاصي قولبة الإصابات”، على المركز الرابع في مسابقة “الملصقات العلمية” من خلال مشاركتها بملصقين علميين.يُشار إلى أنّ مركز المحاكاة وتنمية المهارات في الجامعة، ركّز في مشاركته بالمؤتمر السعودي الخامس على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال محاكاة الرعاية الصحية، من خلال تقديم العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، وعدد من الأوراق، والملصقات العلمية، إضافةً إلى استعراض خدماته وأطور تقنياته وأدواته في مجال المحاكاة الطبية.ويأتي ذلك امتدادًا للدعم الكبير الذي تقدمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتعزيز حضور منسوبيها ومشاركتهم العلمية، وتبادل الخبرات، وتشجيع الأفكار والمقترحات، وتطوير مهارات الكادر المهني؛ بما ينعكس على تجويد المخرجات، ويرفع التنافسية والاحترافية في الأداء للإسهام في تحقيق رؤية الوطن وبلوغ غاياته.//انتهى//13:52ت م0079

www.spa.gov.sa/2400865