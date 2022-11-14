متوفا على المنتخبات العربية.. رقم إيجابي للأخضر بكأس العالم

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تواصل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر الاستعدادات النهائية قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث الرياضي الأهم عالميا.

5 منتخبات عربية بكأس العالم

وتأهلت منتخبات “المغرب، السعودية، تونس” من قارة أفريقيا لنهائيات كأس العالم، بينما تأهلت “السعودية” إلى البطولة، بجانب قطر المستضيف، ليكون إجمالي المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الاستثنائية 5 منتخبات.

فشل 3 منتخبات عربية للتأهل

ومن أبرز المنتخبات العربية التي فشلت في حجز بطاقة الصعود إلى

رقم إيجابي للأخضر

بقطر منتخبات، “مصر، والجزائر” عن المقاعد الأفريقية، كما فشل المنتخب الإماراتي في تحقيق الصعود عبر الملحق الآسيوي في البطولة.

وتمتلك الـ5 منتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر 2022، العديد من الأرقام القياسية التي يحظى المنتخب السعودي بنصيب الأسد منها، حيث تعد المشاركة السادسة للأخضر والأكثر بين المنتخبات العربية.

ويسعى المنتخب السعودي لفض الشراكة مع المنتخب الجزائري، والانفراد بلقب المنتخب الأكثر تحقيقا للفوز، حيث يتملك كل منتخب في رصيده 3 انتصارات بكأس العالم، وفي حال حقق الأخضر الفوز في أي مباراة بنهائيات كأس العالم سيحقق رقما قياسا جديدا يضاف إلى سجلاته الرياضية.

مباريات المنتخب السعودي بكأس العالم

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات في مونديال قطر، بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر

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Source almnatiq

