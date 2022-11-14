هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقيات لاعتماد (17) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الحدود الشمالية

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المناطق_واس

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اتفاقيات لاعتماد (17) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الحدود الشمالية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف بن فوزي الرويلي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.

وشملت الاتفاقيات توقيع (17) برنامجاً في مرحلة البكالوريوس وهي: (الطب والجراحة، ودكتور صيدلي، وعلوم التمريض، وتقنية المختبرات الطبية، والتغذية الإكلينيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيمائية، والهندسة الصناعية، وعلوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، والتمويل، والتسويق، والقانون).

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في ديسمبر 2022م، لاعتماد (29) برنامجاً أكاديمياً من برامج الجامعة، حيث تُعدُّ جامعة الحدود الشمالية من الجامعات التي سبق أن حصلت على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استناداً على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

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Source almnatiq

