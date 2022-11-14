أسعار الذهب تتراجع 0.5 % مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

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المناطق_الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة أو مايعادل 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المئة أو مايعادل 1764.80 دولار، فيما تراجع سعر الفضة بنسبة 0.8 في المئة أو مايعادل 21.51 دولار للأوقية.

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Source almnatiq

