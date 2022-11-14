ما آثار زيت جوز الهند على الرموش؟

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يعد زيت جوز الهند بمثابة سر الصحة للرموش، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن، التي تعمل على ترطيبها، كما يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

وأفادت مجلة “Jolie” المعنية بالصحة والجمال بأن العناية بالرموش بواسطة زيت جوز الهند بانتظام تجعل الرموش أطول وأقوى وأسهل من حيث تصفيفها، وتمنحها مظهرا لامعا يأسر الألباب.

ولهذا الغرض، يتم وضع زيت جوز الهند على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة وتركه طوال الليل كي يؤتي مفعوله.

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Source almnatiq

