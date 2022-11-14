لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض

︎ . تعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم. المسميات الوظيفية: 1- مساعد بحث ثاني Research Assistant II المؤهلات و المتطلبات الوظيفية: درجة البكالوريوس في الإحصاء أو مجال متعلق بالصحة – أساسيالخبرة: (2) سنوات من الخبرة في عملية البحث والطرق العلمية أو في مجال ذي صلة – أساسييساعد في مراقبة الدراسات الجارية ، وتحديد المشاكل و / أو التناقضات ، والتوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية حسب الاقتضاء ، وضمان الامتثال لبروتوكولات البحث والوكالات التنظيمية.يساعد في تنفيذ المشاريع البحثية ، مثل الإبلاغ عن حالة المهام البحثية المختلفة وتحديد طرق تحسين تصميم البحث وكذلك مساعدة الباحث الرئيسي / الباحث في المشاريع المخصصة لتخطيط الخطوات اللازمة للبدء وتقديم تحديثات منتظمة حول حالة المشروع. 2- أخصائي تمويل الأبحاث

Research Funding Specialist KAIMRC المؤهلات و المتطلبات الوظيفية: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة – أساسيالخبرة في العمل: سنتين (2) خبرة في المحاسبة – أساسيةالميزانيات المعتمدة لأبحاث أندلس ؛ تحليل المصاريف الفواتير الدورية تسجيل مالي ميزانية المشروعالتعديلات ومنح عملية الإغلاق.يراقب تمويل البحوث ونفقاتها لضمان الاستخدام المناسب للأموال.يحافظ على مشاريع البحث المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للمشتريات وينفذها.يحدد ويوصي بمبادرات توفير التكاليف لأنشطة المنح البحثية. 3- مهندس ميكانيكي

MECHANICAL ENGINEER المؤهلات و المتطلبات الوظيفية: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – أساسي.الخبرة: (7) سنوات خبرة أساسية في الهندسة الميكانيكية.يدير قضايا الصيانة ويتعامل مع الموظفين والمستخدمين النهائيين وجميع مستويات الإدارة ، يوميًا وحسب الحاجة ، ويستجيب للقضايا في المناطق المخصصة وعلى الفور لحالات الطوارئ.يضمن إجراء عمليات الصيانة العامة والوقائية الروتينية ؛ يعرّف ويدير نظام صيانة وقائية مخططًا شاملاً (PPM) ، ويحدد جميع أعمال PPM المطلوبة.يحلل ويقيم التركيبات / المعدات في المباني / المرافق القائمة لتحديد أوجه القصور وتقديم مقترحات التصحيحات.يضمن اكتمال جميع السجلات والتحديثات والرسومات والمواصفات والوثائق الأخرى لمباني الحرم الجامعي ومعداته وأنظمته بالتنسيق مع المكتبة الفنية. طريقة التقديم:للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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