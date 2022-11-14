“الجمارك”: السماح للأفراد باستيراد الأسلحة البيضاء بشرط واحد

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد؛ على أن تكون ذات طابع شخصي. وأكدت أنه بالنسبة للشركات التي ترغب في استيراد تلك الأسلحة؛ يشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط. وأبانت أنه يُمنع اصطحاب المسافرين الأسلحة والذخائر، بما في ذلك الألعاب النارية والصواعق الكهربائية بجميع أنواعها.

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