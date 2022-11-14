عام / جامعة نجران تشارك في الملتقى الصحي الرابع

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نجران 20 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 14 نوفمبر 2022 م واسشاركت جامعة نجران في الملتقى الصحي الرابع الذي تنظمه صحة نجران، وانطلقت فعالياته أمس، تحت شعار “خدمات صحية لمجتمع أكثر حيوية”، بمركز الفعاليات والمؤتمرات، وذلك بجناح في المعرض المصاحب للملتقى.وتضمن جناح الجامعة عرضاً للتجهيزات والإمكانات التي تقدمها الجامعة للمراجعين في المدينة الجامعية، وذلك من خلال عيادات العلاج الطبيعي، وعيادات طب الأسنان، إضافةً إلى دورها في تقديم الاستشارات الدوائية والرعاية الوقائية، كما اشتمل الجناح على عدد من المطبوعات التثقيفية الخاصة بالرعاية الصحية، التي تبرز الدور الذي تقدمه الجامعة للمجتمع من خلال الاستفادة من كوادرها البشرية في توعية المجتمع وتثقيفه صحياً.وأكد عميد كلية الصيدلة والمشرف على جناح الجامعة الدكتور علي الشعبي، أن مشاركة الجامعة في المعرض تأتي كونها شريكاً إستراتيجياً مع صحة المنطقة في تبادل الخبرات والتعاون الدائم لتطوير الرعاية الصحية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الجناح يبرز أدوار الجامعة الصحية على مستوى المنطقة وإسهاماتها في خدمة المجتمع من خلال أنشطتها التوعوية والطبية.//انتهى//10:27ت م0030

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