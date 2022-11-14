هيئة “الأمر بالمعروف” بمحافظة قلوة بالباحة تفعّل حملة (حقُّ الله)

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المناطق_الباحة

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة مضامين حملة (حقُّ الله) التوعوية، وذلك من خلال عرض المحتوى التوعوي عبر اللوحات في المتنزهات والأماكن العامة.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن حملة (حقُّ الله) تهدف إلى التوعية بتعظيم قدر التوحيد وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام .

وتستهدف المجتمع بجميع شرائحه، عبر برامج متنوعة، من خلال الوسائل التوعوية المختلفة وهي تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية المتميزة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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Source almnatiq

